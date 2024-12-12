Сычев о Дзюбе в сборной: «Если только для того, чтобы какой-то гештальт закрыть — зачем? О Карпине подумают, что он не держит слово»

— Правильно ли вызвать его, чтобы он побил рекорд Кержакова?- Уже столько было сказано на эту тему. Если это было озвучено в плане дальнейшего развития сборной, что за 30 сейчас не вызываем — и вдруг он вызывает Дзюбу — и что тогда будут думать о Карпине? Что он не держит свое слово. Соответственно, мы, болельщики сборной, слушаем тренера, и надеемся, что слова не расходятся с делом. Если человек сейчас выполняет огромный объем работы, забивает, то почему нет, объективно? Но только для того, чтобы закрыть какой-то гештальт — ну зачем? Сборная же не для того, чтобы рекордами заниматься, — сказал бывший игрок сборной России.