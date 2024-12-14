О’Ши про Роналду: «Венгер и “Арсенал” хотели его и считали, что почти договорились. Но в матче со “Спортингом” “МЮ” увидел, на что Криштиану способен. Он был нуж

Но после того, как мы увидели его выступление [в товарищеской игре «Спортинга» против «МЮ»], стало ясно, что мы очень быстро заключим сделку. Еще за два-три года до того, как он ушел [из «МЮ»], было понятно, что он будет очень стабилен. Он показывал такой уровень стабильности, который мало у кого увидишь, и делить с ним поле столько лет было великолепно. Ту игру [со «Спортингом»] я запомню навсегда. Это был единственный раз, когда футболисты были рады, что не играли. Не из-за Роналду, а из-за джетлага после возвращения из Америки. Но мы увидели, на что способен Роналду, и после этого стало очевидно, что он нам нужен. Поверьте, я всегда расцениваю как комплимент то, что он хорошо сыграл против меня, а тренер подумал: «Он здорово смотрелся против Джона, надо сразу его забирать». Тренер, должно быть, счел мою игру хорошей«, — сказал бывший защитник “Манчестер Юнайтед”.