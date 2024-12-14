Мостовой назвал «Оренбург» худшей командой РПЛ: «Провалились по всем статьям, Слишкович ничего не смог изменить. Ощущение, что они первые на вылет»

«Худшая команда первой части сезона? Наверное, “Оренбург”. Они провалились по всем статьям. Посмотрите, сколько они очков набрали и какой там разрыв. Слишкович ничего не смог изменить, как играли до него, так и играли с ним. Посмотрим, что будет после зимнего перерыва, но есть ощущение, что “Оренбург” — первый на вылет», — сказал экс-игрок «Спартака».