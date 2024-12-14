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Гуренко о будущем Тикнизяна: «Локомотив» — это имя в Европе, но «Бетис» — шаг вперед. Поиграть в Ла Лиге — это прилично"

Сообщалось, что испанский клуб рассматривает трансфер защитника «Локомотива» с прицелом на летнее трансферное окно. Также Тикнизян интересен «Севилье».

Источник: Спортс"

«Приятно, что Тикнизяном интересуются. Это хороший и добротный крайний защитник. Парень этого заслуживает. Но пока он только в списке, еще не перешел. Контракты вообще любят тишину. Нехорошо, когда информация вылезает. Потому что когда тихо, без суеты, то больше шансов подписать контракт. Это я на своем опыте знаю.»Локомотив«— это имя в Европе, клуб знают. Но “Бетис” — это шаг вперед относительно “Локомотива”, особенно сейчас. К тому же домой ты всегда успеешь вернуться. Поиграть в чемпионате Испании — это прилично. Уровень нашего чемпионата мы вообще сейчас сравнить не можем, чего мы стоим», — сказал бывший футболист «Локомотива».