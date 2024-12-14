Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лопетеги об Антонио в ДТП: «Чудо, что он выжил. В ближайшие месяцы будет восстанавливаться как человек, а уже потом как игрок»

7 декабря нападающий «Вест Хэма» попал в автоаварию. Он перенес операцию в связи с переломом нижней конечности.
Источник: Спортс"

«Мы собираемся его навестить. Но главное — мы рады тому, что он идет на поправку. Он и его семья нам близки, и мы желаем ему наилучшего. Лучшая новость в том, что перед матчем [с “Вулвс” — 2:1] Микаил смог поговорить с нами, поскольку, глядя на эту автоаварию — это чудо, что он выжил. Он сильный, в ближайшие месяцы он будет восстанавливаться как человек, а уже потом как игрок», — сказал тренер «Вест Хэма».Игроки «Вест Хэма» поддержали Микаила Антонио после ужасающей автокатастрофы.