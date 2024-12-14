Лопетеги об Антонио в ДТП: «Чудо, что он выжил. В ближайшие месяцы будет восстанавливаться как человек, а уже потом как игрок»

«Мы собираемся его навестить. Но главное — мы рады тому, что он идет на поправку. Он и его семья нам близки, и мы желаем ему наилучшего. Лучшая новость в том, что перед матчем [с “Вулвс” — 2:1] Микаил смог поговорить с нами, поскольку, глядя на эту автоаварию — это чудо, что он выжил. Он сильный, в ближайшие месяцы он будет восстанавливаться как человек, а уже потом как игрок», — сказал тренер «Вест Хэма».Игроки «Вест Хэма» поддержали Микаила Антонио после ужасающей автокатастрофы.