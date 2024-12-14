Вратарь «Пари НН» Медведев о 12-м месте в РПЛ: «Хорошо будет как минимум в десятке закончить сезон. Гончаренко потихонечку изменяет ментальность команды»

— Не можем пока найти свою игру, перестроиться на то, что от нас требует главный тренер. При этом два последних разгрома от «Ростова» и «Спартака» особенно угнетают. С тем же «Спартаком» обидно даже не то, что пропускали голы, а то, что после них переставали бороться. Надо это исправить за зиму.— С учетом провального старта сезона и двух разгромных поражений перед зимней паузой можно назвать удовлетворительным то, что вы идете на 12-м месте, то есть вне зоны вылета и переходных матчей?— Ну нет, это неудовлетворительный результат. Для меня точно.— Что для вас будет удовлетворительным результатом?— Хорошо будет как минимум в десятке закончить сезон. 12-е место для меня неудовлетворительный результат.— В начале октября «Пари НН» возглавил Гончаренко. Вы видите, за счет чего при нем можете подняться в таблице?— Конечно, видим. И верим, что сделаем это. Уверен, что проведем качественный сбор и будем приносить радость нашим болельщикам.— За счет чего?— Виктор Михайлович потихонечку изменяет ментальность команды, подход. Нужно каждую игру играть на победу. Кто-то это уже схватил, у кого-то еще это не получается. Сейчас, наверное, для нас самый удачный момент, чтобы уйти на паузу. Собственно, удачно сейчас только то, что в момент неудач уходим в отпуск и не попадем в слишком плохую ситуацию. Есть время поработать, поразмыслить и что-то наиграть. Я думаю, с Михалычем все у нас получится, — сказал вратарь «Пари НН».