Чанов о ЦСКА: «Еще поборется за тройку. С приходом Николича игра наладилась, стали меньше пропускать»

— Нельзя слишком часто менять тренеров. Нужно запастись терпением. Думаю, руководство ЦСКА пойдет навстречу Николичу. Рано разбрасываться таким специалистом.— Николич — сильный тренер?— Не сказал бы так. Он добротный тренер. С его приходом игра ЦСКА наладилась. Линия обороны начала хорошо играть, стали меньше пропускать.— На какое место ЦСКА может претендовать в этом сезоне?— Армейцы еще не сказали свое последнее слово. В составе есть молодые футболисты и новички. ЦСКА еще поборется за тройку, — сказал бывший тренер вратарей ЦСКА.