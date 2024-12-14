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Сунесс о спаде «Сити»: «Снизилась интенсивность при игре без мяча. Соперники легко выходят из-под прессинга, и команда выглядит уязвимой»

«Гвардиола, похоже, уже все перепробовал, и результаты “Сити” — это знатный щелчок по носу. Одна победа в 10 матчах — это больше, чем спад.
Источник: Спортс"

У меня никогда не было такого во время карьеры игрока, так что для команды, становившейся чемпионом несколько лет подряд, это будет весьма непривычным опытом. В успешных командах в таких случаях твердят такую мантру: «Не паникуем, ничего не меняем, делаем то, что приносило успех ранее». И Пеп правильно сделает, если будет говорить то же самое. Индивидуальное мастерство по-прежнему при них, но в целом, похоже, снизился уровень интенсивности при игре без мяча. Этих лишних полметра им не хватает, так как соперники слишком легко выходят из-под прессинга, и «Сити» выглядит уязвимым. Победа над «МЮ» может временно воодушевить их, но я не уверен, что она реально покажет какой-то прогресс или улучшение«, — написал бывший тренер “Ливерпуля” в колонке для Daily Mail.Матч 16-го тура АПЛ “Манчестер Сити” — “Манчестер Юнайтед” пройдет в воскресенье.