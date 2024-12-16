Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Барса» опережает «Атлетико» по дополнительным показателям. У «Реала» на балл меньше и игра в запасе, как и у команды Симеоне

Каталонцы уступили «Леганесу» (0:1) в 17-м туре.
Источник: Спортс"

После 18 сыгранных матчей на счету «Барселоны» 38 очков. Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице Примеры. Столько же баллов у «Атлетико», однако «матрасники» провели на одну игру меньше. На третьей строчке расположился «Реал» с 37 баллами и игрой в запасе. Четвертым идет «Атлетик» с 33 очками после 18 игр. Отметим, что в следующем туре «Барселона» сыграет с «Атлетико».