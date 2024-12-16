«Барса» опережает «Атлетико» по дополнительным показателям. У «Реала» на балл меньше и игра в запасе, как и у команды Симеоне

После 18 сыгранных матчей на счету «Барселоны» 38 очков. Каталонцы продолжают лидировать в турнирной таблице Примеры. Столько же баллов у «Атлетико», однако «матрасники» провели на одну игру меньше. На третьей строчке расположился «Реал» с 37 баллами и игрой в запасе. Четвертым идет «Атлетик» с 33 очками после 18 игр. Отметим, что в следующем туре «Барселона» сыграет с «Атлетико».