Ямаль мог повредить голеностоп в матче с «Леганесом» после подката Неу. Вингер «Барсы» просил замену перед перерывом, но доиграл до 75-й минуты

На 18-й минуте игры хавбек «Леганеса» Иван Неу сбил 17-летнего вингера в подкате. В момент контакта голеностоп Ямаля неестественно вывернулся. Арбитр Алехандро Квинтеро не зафиксировал фол в этом эпизоде. Перед завершением первого тайма Ямаль жестом попросил замену, но в итоге доиграл тайм. Он вышел на поле после перерыва и был заменен на 75-й минуте на Гави. Фото: скриншоты трансляции.