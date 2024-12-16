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Фонсека о 0:0 с «Дженоа»: «Недоволен результатом, но не игрой. “Милану” не хватило только гола. У нас хорошие нападающие»

"Мы хорош играли, много создали. Футболисты хотели победить и играли как команда, но единственное, чего нам не хватило, — гола.

Источник: Спортс"

Мы провели много времени в штрафной соперника, но нам не хватило качества в завершении. В целом настрой был хороший, агрессивный. Сегодня я увидел нужный уровень решимости. Дело не в уверенности, не хватало завершения и качества — только этого. Думаю, у нас хорошие нападающие. Абрахам не смог сыграть во втором тайме из-за ушиба, Мората не тренировался всю неделю. Люди говорят о нападающих, но нам также не хватало качества в кроссах и завершающих пасах. Я полностью верю в наших нападающих. Мы все можем признать, что команда отдала все силы ради победы, поэтому я недоволен результатом, но не игрой«, — сказал тренер “россонери”.