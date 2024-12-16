Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бояринцев об Абене в «Спартаке»: «Если иностранец проигрывает конкуренцию, зачем он нужен?»

"Дуарте в какой-то момент стал стабильнее, хотя в свое время нахватал критики. Сейчас уже играет без грубых ошибок. Присутствие Бабича в защите тоже вносит свои коррективы.

Источник: Sports

На данный момент Абена проигрывает конкуренцию. Хочется, чтобы не иностранец с иностранцем конкурировали за позицию. Понятно, что легионеры нужны, но хочется видеть своих воспитанников. Если иностранец проигрывает конкуренцию, зачем тогда он нужен? «— сказал тренер “Ротора”.