Энрике о 3:1 с «Лионом»: «ПСЖ» создал много моментов и заслужил победу, показав цельную игру с самого начала матча"

«Думаю, сегодня мы показали цельную игру с самого начала матча. Мы пропустили в ситуации, когда Нуну [Мендеш] не сработал должным образом. В первом тайме было заметно, что когда легко теряешь мяч, соперник мог этим воспользоваться — они уже давно не проигрывали. Ну, а мы создали много моментов и заслужили победу. Если говорить о качестве игры, то я доволен всеми матчами, даже в Лиге чемпионов. Знаю, что у нас не стопроцентный результат, но это футбол. Мне нравится, что у нас все больше игроков, способных выходить в стартовом составе — это создает конкуренцию. Важно, чтобы команда была очень хорошей», — сказал тренер «ПСЖ».