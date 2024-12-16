Масалитин о 6-м месте ЦСКА: «Нужно вводить молодых ребят и выжимать максимум из того, что есть. Лукин, Кисляк и Глебов могут внести скорость»

— В условиях того, что еще и трансферы для ЦСКА закрыты, что делать?— Если не можешь кого-то купить, обращаешь внимание на свою академию. Яркий пример — «Барселона», у которой накопилось много денежных проблем, и теперь в заявке 16 игроков академии. У ЦСКА есть молодые игроки, например, Кисляк, Зделар, Бистрович. Кисляку доверяют, но не в полной мере. Есть хороший игрок Лукин, забил два мяча «Рубину», но почему-то не играл в следующем матче. Вопрос — почему? Николич свято верит в Рошу, Дивеева и Мойзеса. А почему, например, не наказать Рошу за то, что подводит команду, и посадить его на лавочку? И молодому Лукину дать возможность. Почти не играет Глебов, его задвинули непонятно куда и выпускают только когда команде тяжело. Но так же не делается. Как Глебов может не играть, а потом спасать матч? Пришел Койта — его тоже надо наигрывать, вот он место Глебова и занимает. Тороп, Лукин, Кисляк, Глебов — уже четыре человека, которые могут прийти и внести скорость. А четыре человека — это немало. Обляков сбавил, сыграл пару-тройку матчей, и все. Файзуллаев тоже сбавил, но он молодой, у него не было перерыва на отдых, и в связи с этим его созидательный потенциал снизился. Есть надежда, что после сборов Гуарирапа заиграет, но не может же человек, который разрывал Премьер-лигу, куда-то пропасть от слова совсем. Мусаев — игрок штрафной, ему нужны передачи, а их нет. Пьянич и Обляков не могут, такой же Файзуллаев, зависимый Мусаев — и уже четыре человека выпадают. Круговой и Келвен к 60-й минуте уже «наевшиеся», потенциал снижается. Надо его повышать. Можно и нужно вводить молодых ребят и выжимать максимум из того, что есть. Не хочется верить, что максимум, чего могут добиться — это шестое место, — сказал бывший нападающий ЦСКА.