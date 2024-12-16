Мендеш о Ямале: «Если последует примеру Роналду, окажется на вершине мирового футбола. Ламин выиграет “Золотой мяч” несколько раз, он феноменально талантливый игрок»

— Я не люблю сравнивать, но, без сомнения, Криштиану — хороший пример для подражания не только для Ламина, но и для всей молодежи. Если он последует его примеру на поле и за его пределами, то в ближайшие 20 лет наверняка окажется на вершине мирового футбола. Ламин, несомненно, феноменально талантливый игрок, обыгрывающий всех остальных, а ему всего 17 лет! Если он не будет отвлекаться и всегда будет сосредоточен, я не сомневаюсь, что Ламин выиграет «Золотой мяч» не один, а несколько раз, — заявил агент Жорже Мендеш. Жорже Мендеш: «Роналду — лучший футболист в истории. Он продолжает забивать гол за голом, бить рекорд за рекордом’Ямаль показал трофей Golden Boy фанатам “Барсы” перед матчем с “Леганесом”.