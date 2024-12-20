Это был серьезный матч, в котором было что терять, и ребята все правильно поняли и показали с первой до последней минуты. Я рад, что команда проделала отличную работу, и мы должны продолжать в том же духе«, — сказал тренер “Интера” в эфире Mediaset.
Индзаги о 2:0 с «Удинезе»: «Когда говорю, что у нас 25 игроков стартового состава, то так и есть. Я должен делать выбор каждый день — на благо “Интера”
«Когда я говорю, что у нас 25 игроков стартового состава, то так и есть. Я должен делать выбор каждый день — на благо “Интера”. Сегодняшняя победа — хороший знак.