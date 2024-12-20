Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индзаги о 2:0 с «Удинезе»: «Когда говорю, что у нас 25 игроков стартового состава, то так и есть. Я должен делать выбор каждый день — на благо “Интера”

«Когда я говорю, что у нас 25 игроков стартового состава, то так и есть. Я должен делать выбор каждый день — на благо “Интера”. Сегодняшняя победа — хороший знак.

Источник: Sports

Это был серьезный матч, в котором было что терять, и ребята все правильно поняли и показали с первой до последней минуты. Я рад, что команда проделала отличную работу, и мы должны продолжать в том же духе«, — сказал тренер “Интера” в эфире Mediaset.