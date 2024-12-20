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Мареска о 5:1 с «Шэмроком»: «В таких матчах легко сыграть ниже своих возможностей, но игроки “Челси” показали, насколько они профессиональны. Они знают: не будут работать должным образом —

"Я очень доволен и игрой, и результатом. В матчах такого рода легко сыграть ниже своих возможностей, но ребята показали, насколько они профессиональны — так и должно быть. Они знают: не будут работать должным образом — играть не будут.

Источник: Спортс"

С момента моего прихода стараемся ротировать состав, и сегодня пришел черед молодых игроков. Ачимпонг и Джордж все еще очень молоды, но мы ими довольны«, — сказал тренер “Челси” в эфире TNT Sports.