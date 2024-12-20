Прудников о Максименко: «Зачем куда-то переходить, если он в “Спартаке” играет? Красно-белых знает весь мир. А тут какой-то “ПСЖ”…»

— Виталий Кафанов сказал, что Максименко — следующий российский вратарь, который уедет в топовый европейский чемпионат. Какому клубу он подойдет?— Зачем куда-то переходить, если он в «Спартаке» играет? Красно-белых знает весь мир. А тут какие-то «ПСЖ»… Когда будет заканчивать, тогда и попробует силы в другом чемпионате. Лучшие годы надо отдать «Спартаку», тем более он воспитанник, — сказал бывший вратарь «Спартака».