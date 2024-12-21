Рафинья о спаде «Барселоны»: «Дело в усталости, это главный фактор. Но мы сами виноваты, что плохо играем, наш уровень упал. Мы это преодолеем, у меня есть татуировка: “Все пройдет”

И, конечно, дело в усталости. Я бы солгал, если бы сказал, что в некоторых матчах, в которых мы потеряли очки, мы не были уставшими. Это главный фактор, но и наш уровень снизился. Мы это преодолеем. У меня есть татуировка: «Все пройдет». Мы в хорошем положении, мы были в хорошей форме, но начался плохой отрезок, и это пройдет. Такова жизнь. И таков футбол. Думаю, нам нужно относиться к каждому сопернику как к самому сильному на свете. В таком случае наша концентрация будет выше, мы будем защищаться и атаковать как единое целое, будем сосредоточены на том, чтобы забить", — сказал полузащитник каталонцев.