Сарычев об отказе от Азии: «Ошибка, там не слабый уровень, 5 команд мы не обыграем. Враждебности к нам не вижу, но у людей в мире одно мнение, которое им говорят. И нет альтернативного, из&

— Наверное, то, что не перешли, — все-таки это ошибка. С точки зрения уровня футбола я считаю, что как минимум пять команд очень конкурентоспособны на мировом уровне: Австралия, Корея, Япония, Иран и Саудовская Аравия. Это не слабый уровень, наши их не обыграют. Что касается инфраструктуры, уровень хороший. Корея не остановилась на уровне ЧМ-2002. Никто не говорил, что этого достаточно, строятся новые стадионы на 20−25 тысяч. — То есть вы считаете, что если бы РФС сделал заявку, то противодействия в Азии бы не было. — Я скажу так: у людей в мире есть одно мнение, которое им говорят. И нет альтернативного, из России. Когда говорим о чем-то, всегда спрашиваю: ты откуда это взял? Говорят: нам сказали, мы прочитали. Откуда взяли? Нет второго мнения, того, что из России. Отвечая на ваш вопрос: я не вижу враждебности к России в Азии. Да, их могут заставить нас не принять. Но сами они точно этого делать не станут, — сказал бывший вратарь «Торпедо».