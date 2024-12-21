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Яровинский о Слуцком и СМИ: «Обиды нет. С журналистами говоришь про футбол — и не кайфуешь. Лучше про телок»

— За последние годы Слуцкий отдалился от медиа — я не про его ютуб-шоу, а про журналистов.

Источник: Спортс"

— Уверен: обиды нет. Шоу — это интересно, это круто, это смешно. А уровень журналистики в России, на мой взгляд, ниже, чем уровень шоу. — Что позволяет тебе так считать?- Тяжело говорить с журналистами, которые не хотят разобраться в процессах, но при всем при том претендуют на жесткую и слабо подкрепленную позицию. Если ты должен спорить постоянно — это надоедает. Считаю, вообще обижаться никому никогда не стоит. Хочешь — разговаривай, не хочешь — ради бога. Участвовать в активностях клуба — это твоя работа. Но сейчас у Слуцкого есть роскошь — право заниматься тем, от чего он кайфует. А ты разговариваешь с журналистами о футболе — и не кайфуешь. С журналистом лучше говорить про телок, чем про футбол, да? — сказал помощник Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».