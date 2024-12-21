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Пеп Гвардиола: «Говорю игрокам принять ситуацию и не ставить перед собой больших целей. Мы не в порядке, но станем лучше»

"Когда происходит неудача, не нужно ее игнорировать. Вы можете немного поменять состав, но мы не можем этого сделать. Вот почему я сказал: выживайте, старайтесь добиваться результатов, наше настроение поднимется, наша игра станет лучше, примите ситуацию такой, какая она есть.

Источник: Спортс"

Вот что я хочу донести до команды: не ставьте перед собой больших целей. Мы находимся в том положении, в котором находимся, и нам нужно это принять. Мы не в порядке, но мы станем лучше«, — сказал тренер “Ман Сити”.