Дэвис набрал 11 фэнтези-очков с «Лейпцигом», у Киммиха — 10. Оба защитника забили впервые в сезоне Бундеслиги

На 75-й минуте Альфонсо Дэвис отдал ассист на Лероя Сане, а через 3 минуты забил. Всего за матч у него 11 очков в фэнтези-турнире Бундеслиги: +2 за игру, +6 за гол, +3 за ассист. В фэнтези Бундеслиги Дэвиса выбрали 1,58% игроков. До этого в 13 играх чемпионата у защитника был 1 ассист. Йозуа Киммих забил в 1-м тайме и отдал ассист на Дэвиса во 2-м, всего у защитника 10 фэнтези-очков: +2 за игру, +6 за гол, +3 за ассист, −1 за желтую карточку. В фэнтези его выбрали 12,30% игроков. Киммих также забил впервые в сезоне Бундеслиги, до этого в 14 играх у него было 3 ассиста.11 фэнтези-очков набрал Джамал Мусиала: +3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист. В фэнтези его выбрали 44,09% игроков. В Бундеслиге у полузащитника 9 голов и 2 ассиста.? Моя команда в Бундеслиге.