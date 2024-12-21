Фонсека об 1:0 с «Вероной»: «Милан» показал более стабильную игру в обороне. Нужно прибавлять в атаке — эта проблема влияет на уверенность"

«В первом тайме мы были медлительными, и это было неизбежно на фоне недавнего матча, который мы не смогли выиграть, и отсутствия многих игроков. Да, мы доминировали по владению и многого “Вероне” не позволяли, но в атакующей трети не хватало агрессивности. Мы принимали слишком много неверных решений, в том числе из-за недостатка уверенности — мы часто владели мячом возле штрафной и должны были распоряжаться им лучше. Повторюсь, учитывая нашу нынешнюю форму и отсутствие многих игроков, я доволен победой, и это главное. Мы заслужили три очка, сыграли на ноль и показали более стабильную игру в обороне. Нужно прибавлять в атаке — эта проблема влияет на уверенность», — сказал тренер «Милана» в эфире DAZN.