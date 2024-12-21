Каманцев знает, кто сказал Федорищеву о долге «Крыльев» в 36 млн: «После проверки правоохранительных органов можно будет дать более развернутый ответ»

В ноябре губернатор Самарской области заявил, что один из функционеров клуба сообщил ему о долге в размере 36 млн рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». — Вы знаете человека, который сказал Федорищеву про 36 млн долга?— Да. Других подробностей не будет.— Это был Кондратов (претендент на пост гендиректора «Крыльев», ранее работал в «Пари НН» — Спортс)?— После проверки правоохранительных органов можно будет дать более развернутый ответ по всем вопросам, — сказал Павел Каманцев.