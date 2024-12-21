«УЕФА хочет вернуть Россию в соревнования, но пока ситуация в мире не поменяется, сложно будет снять ограничения». Колосков о санкциях

«Начнем с того, что есть большая разница между допуском фигуристов и футболистов. Первые будут выступать индивидуально в нейтральном статусе и не будут участвовать в командных соревнованиях. Но, конечно же, президент РФС не просто так говорит о допуске российских команд. Очевидно, что УЕФА хочет вернуть сборные и клубы из России в соревнования. Однако нужно понимать, что пока ситуация в мире не поменяется, сложно и практически невозможно будет снять ограничения», — сказал почетный президент РФС.