«Факел» опроверг возможную аренду Зорина у «Спартака»: «Это неправда»

«Факел» может арендовать у «Спартака» Даниила Зорина? Это неправда, мы не вели диалог ни с представителями Зорина, ни со «Спартаком».Сколько у «Факела» планируется трансферов зимой? Усиление точно будет. Все, что я могу вам сказать«, — сказал Кирилл Котов. Ранее стало известно, что Зорина не прочь арендовать “Ахмат”, “Акрон”, “Пари НН” и “Торпедо”. В текущем сезоне Мир РПЛ полузащитник провел 4 матча.