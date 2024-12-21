Рахимов о Даку: «Спрос на него очень большой, мне звонят. Цена‑то выросла в 15 раз. Мы его покупали за 1,2 млн евро»

— Скорость, техника и умение вести борьбу. Вы смотрите футбол, он фантастически бежит. Причем он может делать это с мячом. Если вы видите его дриблинг на скорости с его ростом — он просто супер. А как он цепляется за эти мячи и может их сохранять!— Насколько тяжело его удерживать в «Рубине»?— Не буду называть команды. И мне звонят. Спрос на него очень большой. Человек быстро адаптируется в командах. К нам он пришел и быстро адаптировался. Спрос есть, но мы с ним разговаривали, и я сказал: «Мы тебя не собираемся держать всю жизнь. Но я думаю, что ты можешь сделать еще шаг. Поэтому дождись этого шага, а дальше примем решение».— Есть риск, что он уйдет зимой? Придет, например, «Спартак» и предложит большие деньги.— Такое случается со многими футболистами, где ты не можешь сказать нет. Если такое произойдет, с одной стороны, мы будем очень разочарованы, с другой стороны, мы будем понимать, что цена‑то выросла в 15 раз. Мы его покупали за 1,2 миллиона евро, — сказал тренер «Рубина».В 17 матчах сезона Мир РПЛ на счету Даку 9 голов и 4 ассиста.