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Дзюба про Овечкина: «Восхищаюсь Сашей: в отпуске +50 кг, перед сезоном −50 кг, ему бы в ММА с такими весогонками. Побить рекорд Гретцки будет тяжело в этом сезоне»

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (868), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Sports

«Я восхищаюсь Сашей [Овечкиным]: в отпуске плюс 50 кг, перед сезоном минус 50 кг. Ему бы в ММА с такими весогонками, он молодец! В отпуске постоянно с ним соревнуемся в волейбол там.. Он плюс 20 кг и все глубже и глубже в песок закапывается, поэтому там я лучше [в волейболе]. Если бы не травма у Овечкина, он бы был где-то уже рядом [с рекордом Гретцки], видно, что он на ходу. Меня “Вашингтон” немножко удивляет, на самом деле, команда должна была просесть, а она идет в лидерах. Мне нравится, когда там пустые ворота, но все все равно ищут его. Но в этом сезоне будет тяжело поставить этот рекорд», — сказал нападающий «Акрона» Артем Дзюба в программе «Хороший хоккей» на Кинопоиске. Артем Дзюба: «Ротенберг сказал, что я болельщик СКА — это преувеличено! Такого никогда не было!».