Дзюба о Кучерове: «Топ-1, вышка! Он на другом уровне, обгоняет Макдэвида. Делает партнеров лучше — рядом с ним даже меня поставь, я начну забивать»

Он делает своих партнеров лучше, для меня это божественно. Рядом с ним даже меня поставь, я начну забивать«, — сказал нападающий “Акрона” Артем Дзюба в программе “Хороший хоккей” на Кинопоиске. Дзюба про Овечкина: “Восхищаюсь Сашей: в отпуске +50 кг, перед сезоном −50 кг, ему бы в ММА с такими весогонками. Побить рекорд Гретцки будет тяжело в этом сезоне”.