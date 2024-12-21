Он делает своих партнеров лучше, для меня это божественно. Рядом с ним даже меня поставь, я начну забивать«, — сказал нападающий “Акрона” Артем Дзюба в программе “Хороший хоккей” на Кинопоиске. Дзюба про Овечкина: “Восхищаюсь Сашей: в отпуске +50 кг, перед сезоном −50 кг, ему бы в ММА с такими весогонками. Побить рекорд Гретцки будет тяжело в этом сезоне”.
Дзюба о Кучерове: «Топ-1, вышка! Он на другом уровне, обгоняет Макдэвида. Делает партнеров лучше — рядом с ним даже меня поставь, я начну забивать»
"Кучеров — это топ-1. То, что он вытворяет в НХЛ по очкам, он на каком-то другом уровне. Это человек, который обгоняет Макдэвида и компанию, Кучеров — это вышка!