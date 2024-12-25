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Шалимов о «Спартаке» в Серии А: «Где‑то с 7‑го по 12‑е место могли бы находиться. Был стереотип, что в Италии все от обороны играют, но сейчас это не так»

Главный тренер московского клуба Деян Станкович отыграл 15 лет в чемпионате Италии за «Лацио» и «Интер», а затем работал в качестве тренера в «Удинезе», «Интере» и «Сампдории».

«Чемпионат Италии в последние годы, как ни странно, результативен. Раньше был стереотип, что там все играют от обороны и мало забивают, но сейчас мы видим, что это не так, и все команды там разные. Было бы интересно посмотреть, как “Спартак” будет взламывать оборону команд из нижней части турнирной таблицы итальянского чемпионата. Не думаю, что “Спартак” был бы там в верхней части таблицы, но где‑то с 7‑го по 12‑е место они могли бы находиться», — сказал российский тренер, ранее выступавший за красно-белых и итальянские клубы.