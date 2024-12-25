Пономарев о словах Лама про ЧМ-2018: «Националист глубокий. Это происки, нападки на Россию. Закончим СВО — все повернутся к нам лицом, будут просить газ и нефть, санкции отменят»

В Германии были драки те же, у нас не было проблем, никто не жаловался никогда на питание, проживание. Но это происки, нападки на Россию. Все это связано с СВО. Закончим это — все повернутся к нам лицом, будут просить газ и нефть, и санкции отменят«, — сообщил ветеран ЦСКА. Лам считает, что Европа “немного пострадала” от проведения ЧМ в России и Катаре: “Поэтому так важно, что Евро и Олимпиада прошли в демократических странах. Германия была прекрасной хозяйкой”.