Дюков об аресте инвестора «Химок» Садыгова: «В настоящий момент возможность того, что клуб не доиграет сезон, не обсуждается»

Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ. В настоящий момент возможность того, что «Химки» не доиграют сезон, не обсуждается", — сообщил президент РФС. После 18 туров подмосковный клуб занимает 13-е место в Мир РПЛ с 16 очками.