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Дюков об аресте инвестора «Химок» Садыгова: «В настоящий момент возможность того, что клуб не доиграет сезон, не обсуждается»

«С Туфаном Садыговым после его задержания я не общался. Насколько знаю, задержание не имеет отношения к деятельности футбольного клуба “Химки”.

Источник: Спортс"

Если говорить о руководстве клуба, то все рассчитывают, что команде удастся нормально завершить сезон в РПЛ. В настоящий момент возможность того, что «Химки» не доиграют сезон, не обсуждается", — сообщил президент РФС. После 18 туров подмосковный клуб занимает 13-е место в Мир РПЛ с 16 очками.