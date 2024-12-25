Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Широков о включении России в проект Суперлиги: «Зрят в корень. Какие там команды хоть? Ну если мадридский “Реал” есть, то стоит присоединиться, наверное»

— В РФС ожидают возвращения наших команд в еврокубки в следующем году. Вы верите в это?
Источник: Спортс"

— Дай бог. У РФС, наверное, больше информации, чем у меня. Если в следующем году вернут — будет здорово. — Создатели новой Суперлиги включили Россию в число стран-участниц. — Зрят в корень (смеется).- Стоит ли нам присоединиться к новой Суперлиге, если переговоры с УЕФА будут неудачными?- Не знаю, какие там условия. Какие там команды хоть? Мадридский «Реал»? Ну если «Реал» есть, то, наверное, стоит, — сказал бывший игрок сборной России. Ребрендинг Суперлиги: 96 клубов (с участием России!), 4 дивизиона, отбор — через чемпионаты.