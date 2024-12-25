Широков о включении России в проект Суперлиги: «Зрят в корень. Какие там команды хоть? Ну если мадридский “Реал” есть, то стоит присоединиться, наверное»

— Дай бог. У РФС, наверное, больше информации, чем у меня. Если в следующем году вернут — будет здорово. — Создатели новой Суперлиги включили Россию в число стран-участниц. — Зрят в корень (смеется).- Стоит ли нам присоединиться к новой Суперлиге, если переговоры с УЕФА будут неудачными?- Не знаю, какие там условия. Какие там команды хоть? Мадридский «Реал»? Ну если «Реал» есть, то, наверное, стоит, — сказал бывший игрок сборной России. Ребрендинг Суперлиги: 96 клубов (с участием России!), 4 дивизиона, отбор — через чемпионаты.