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Гендиректор «Пари НН» о будущем Гончаренко в клубе: «Оно предрешено: у тренера полный кредит доверия. Виктор Михайлович подготовил план на товарищеские игры»

После 18 туров нижегородский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 16 очками.

«Будущее Гончаренко? Готовимся к сборам, которые пройдут в Турции. Виктор Михайлович уже подготовил план на товарищеские игры, также мы сделаем особый акцент на физическую подготовку. Будущее предрешено: у тренера полный кредит доверия», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.