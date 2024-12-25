Абаскаль о Джикии в запасе «Спартака»: «С моей стороны отношение было уважительным. Игроку бывает нелегко принять роль, если она не касается основы. Модрич — положительный пример»

— Вопрос о Джикии. Многие до сих пор не понимают, почему капитан команды оказался на скамейке запасных. Вы расстались с ним по-хорошему, Георгий не обиделся на вас?- Это деликатная тема для всех из-за его авторитета в клубе и его положения как одного из капитанов команды. Знаете, решения принимаются на основе результатов, футбол — это соревновательный вид спорта, где важна каждая деталь. Я очень верю в честность и в то, что с футболистами нужно быть откровенным. Игроку иногда бывает нелегко принять роль в команде, если она не касается стартового состава, и это может привести к путанице. Положительным примером может служить Лука Модрич с его карьерой и знанием того, что в футболе бывают моменты, которые меняют его статус. Мы работали вместе с Джикией с уважением друг к другу, чтобы «Спартак» достиг своих целей. С моей стороны отношение было уважительным, — сказал бывший тренер красно-белых.