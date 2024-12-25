«Дзюба превосходит практически всех защитников РПЛ. Он успешно пользуется своим футбольным интеллектом и физическими качествами в 36 лет». Гунько об Артеме

— Очевидно, уровень чемпионата упал. То, что Дзюба ведет за собой команду, говорит о его сильном характере. Мотивация внутри него только растет. Артем не хочет сдаваться, он правильно выбирает команды, в которых проявляет себя. Хотя в том футболе, который показывал «Акрон» до его прихода, мне было сложно представить, как впишется Дзюба. Команда чуть поменяла стиль игры. В «Акроне» Дзюбу начали использовать, как некий элемент в построении другого футбола. Это заслуга взаимодействия Тедеева и Дзюбы. Артем очень хорошо использует свои качества и превосходит практически всех защитников РПЛ. Им крайне тяжело бороться в штрафной площади. Защитники уровня Родригао, который отпустил Артема в последнем матче, это катастрофа. Дзюба достаточно успешно пользуется своим футбольным интеллектом и физическими качествами в 36 лет, — сказал главный тренер «Урарту».В текущем сезоне Мир РПЛ Дзюба в 10 матчах забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Его подробная статистика — здесь.