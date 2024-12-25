Но он продолжал идти вперед, близкие люди его поддерживали, и посмотрите, какой успех ждал его за этой горой. Если он выдержал, то что остается остальным? Для меня Месси — прекрасный пример того, что нужно быть очень терпеливыми, никогда не сдаваться, работать и верить до конца. Все, что произошло со сборной Аргентины, я использую как в личной жизни, так и в футболе", — сказал защитник в интервью TNT Sports.
Лисандро о кризисе «МЮ»: «Всегда привожу Месси в пример. Он много страдал в сборной, но продолжал идти вперед. Если он выдержал, то что остается другим? Надо быть терпеливыми, не сдаваться&raq
"Я всегда привожу в пример Лео Месси. Он много страдал в сборной Аргентины: проигрывал финалы и даже в какой-то момент подумал, что национальная команда не для него.