Пономарев о футболистах, нарушающих ПДД: «Дешевые пижоны! За подобное нужно отбирать права! 600 нарушений за год — в голове не укладывается»

Также в десятку попали футболисты Артем Дзюба («Акрон»), Дмитрий Баринов («Локомотив») и Рифат Жемалетдинов (ЦСКА), накопившие 258, 216 и 176 штрафов соответственно. «Я категорически против таких водителей! Они ведь подвергают опасности других людей! Ну куда это годится! Дешевые пижоны! Удивлен, что в списке оказался Баринов, он казался примерным семьянином. Что делать? За подобные нарушения нужно отбирать права! А что вы еще предлагаете делать? Это вполне логично. 600 раз за год нарушать правила ПДД — у меня в голове не укладывается. Лучше бы они так по полю бегали, чем так быстро гонять на машинах. Дешевые пижоны!», — сказал бывший защитник ЦСКА.