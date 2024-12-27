Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Гакпо «Лестеру» отменили из-за офсайда у Нуньеса. Плечо форварда «Ливерпуля» слегка вышло за линию

«Ливерпуль» обыграл «Лестер» (3:1) в 18-м туре АПЛ. Гакпо забил гол на 46-й минуте матча.

Источник: Спортс"

Нидерландец также отличился на 68-й минуте игры, завершив неудачный удар Дарвина Нуньеса. После проверки ВАР выяснилось, что уругваец дважды залез в офсайд после поперечного паса от Мохамеда Салаха. ВАР рассматривал эпизод около 3 минут, в конечном итоге гол не был засчитан. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом. Изображение: x.com/PLMatchCentre.