Гол Гакпо «Лестеру» отменили из-за офсайда у Нуньеса. Плечо форварда «Ливерпуля» слегка вышло за линию

Нидерландец также отличился на 68-й минуте игры, завершив неудачный удар Дарвина Нуньеса. После проверки ВАР выяснилось, что уругваец дважды залез в офсайд после поперечного паса от Мохамеда Салаха. ВАР рассматривал эпизод около 3 минут, в конечном итоге гол не был засчитан. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом. Изображение: x.com/PLMatchCentre.