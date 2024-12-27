Нидерландец также отличился на 68-й минуте игры, завершив неудачный удар Дарвина Нуньеса. После проверки ВАР выяснилось, что уругваец дважды залез в офсайд после поперечного паса от Мохамеда Салаха. ВАР рассматривал эпизод около 3 минут, в конечном итоге гол не был засчитан. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Бондом. Изображение: x.com/PLMatchCentre.
Гол Гакпо «Лестеру» отменили из-за офсайда у Нуньеса. Плечо форварда «Ливерпуля» слегка вышло за линию
«Ливерпуль» обыграл «Лестер» (3:1) в 18-м туре АПЛ. Гакпо забил гол на 46-й минуте матча.