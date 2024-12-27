Лилиан Тюрам о расизме в футболе: «Молчание белых игроков — печальный факт. Почему они ничего не делают? Первое, что говорят чернокожему партнеры — успокоиться»

«Когда чернокожий игрок сообщает о проявлениях расизма, первое, что ему говорят, — это успокоиться. Он хочет уйти с поля, но его партнеры по команде и игроки другой команды говорят ему: “Успокойся, не уходи с поля”. Он чувствует, что на него нападают, и очень нервничает. И в конце концов судья показывает ему желтую карточку, чтобы он успокоился. Такова реальность. Это настолько жестокая ситуация, что человек, который страдает от нее, в конечном итоге не хочет сообщать об этом. Очень печальный факт — молчание белых игроков. Почему они, как правило, ничего не делают? Некоторые высказываются, но в подавляющем большинстве случаев, когда игра заканчивается, мы не слышим, чтобы они говорили о расизме», — сказал бывший защитник сборной Франции. Лилиан Тюрам: «Расизм в футболе — отражение расизма в обществе. Современный мир построен на концепции превосходства белых людей над небелыми».