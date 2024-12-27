Салах о своей форме: «Самое главное — это победы “Ливерпуля”. Этот сезон — особенный, я мечтаю о победе в АПЛ»

«Это хороший результат, соперники навязали трудную игру в первом тайме, а во втором показали отличную подготовку. Нам удалось забить три гола, и это отличный результат». О том, что Коди Гакпо сравнял счет в концовке первого тайма’Это придало нам уверенности во втором тайме, за счет которого нам удалось добиться победы. Мы уступали 0:1, и нужно было сосредоточиться на том, чтобы сравнять счет. Он забил отличный гол. Это то, что он часто практикует на тренировках. Это был отличное завершение атаки«. О 100 голах в домашних матчах в АПЛ’Я очень горжусь этим. Мы продолжаем усердно работать, и, надеюсь, я смогу еще немного улучшить этот показатель». О своей форме’Самое главное — это победы команды, надеюсь, мы выиграем Премьер-лигу. Это все здорово, но мы концентрируемся на каждой игре и, надеюсь, продолжим в том же духе. Самое главное — нам нужно оставаться скромными. Этот сезон — особенный, надеюсь, мы выиграем Премьер-лигу. Я мечтаю об этом«, — сказал Салах. У Салаха 27 (16+11) очков в 17 матчах АПЛ. Вингер “Ливерпуля” — лидер гонки бомбардиров, лучший по ассистам и по “гол+пас”.