Слот о «Ливерпуле» как фаворите чемпионской гонки: «Если бы дело было в Эредивизи, я бы сказал, что это правда. Но в АПЛ много очень качественных команд»

«Прозвучит странно, но мы очень хорошо начали. Но затем наступил момент, когда мы недооценили ситуацию, что привело к созданию момента и голу [в наши ворота]. В таких ситуациях нужно очень много работать, чтобы вернуться в игру, и нам очень помогло то, что мы сравняли счет до перерыва. В последних матчах мы пропускаем после каждого момента. Я думаю, что во втором тайме [»Лестера«] был второй момент, но кроме этого больше не было ничего. Мы создали достаточно моментов, но из-за того, что мы проигрывали со счетом 0:1, исход игры был под вопросом». О «Ливерпуле» как фаворите в борьбе за чемпионство’Немного скучный ответ, но тренер рассматривает каждую игру в отрыве от всего остального — ты знаешь, сколько матчей еще предстоит сыграть. Здесь много очень качественных команд. Если бы дело было в Эредивизи, я бы сказал, что это правда«, — сказал главный тренер “Ливерпуля”.