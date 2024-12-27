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Салах — 4-й игрок в истории АПЛ с 250+ очками по системе «гол+пас» за одну команду. В топ-3 — Руни, Гиггз и Кейн

Вингер «Ливерпуля» забил гол в матче 18-го тура АПЛ с «Лестером» (3:1).

Источник: Спортс"

В его активе стало 250 (171+79) очков по системе «гол+пас» в 267 играх за клуб в матчах Премьер-лиги. Египтянин стал четвертым игроком, кому удалось набрать 250 или более очков в АПЛ за одну команду. В топ-3 идут Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», 276), Райан Гиггз («Манчестер Юнайтед», 271) и Харри Кейн («Тоттенхэм», 259).