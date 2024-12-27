«Барселоне» интересен 17-летний левый защитник Босхардт из системы «Сан-Паулу». Отступные за бразильца — 60 млн евро (As)

У игрока, способного действовать в полузащите, действует контракт с клубом до октября 2026 года, сумма отступных — 60 миллионов евро. В «Барселоне» считают Николаса лучшим игроком в своем амплуа в своей возрастной категории. При этом он еще не играл за взрослую команду «Сан-Паулу». Отмечается, что из-за возраста Босхардт не сможет выступать в Европе до лета следующего года.