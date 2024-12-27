Во Франции есть только «ПСЖ», остальные — ни о чем. Другие команды соперничают, ладно, но «ПСЖ» сильнее, у него лучшие игроки. Это факт. Я не понимаю, почему люди удивляются«, — сказал нападающий “Аль-Насра” на церемонии Globe Soccer Awards. Следует отметить, что Diario Sport приписала Роналду слова “Это просто кусок дерьма, извините” (Es solo un trozo de m****, lo siento), однако, по всей видимости, португалец их не произносил.
Роналду заявил, что саудовский чемпионат сильнее французского: «В Лиге 1 есть только “ПСЖ”, остальные — ни о чем»
"Лучше ли саудовская лига, чем Лига 1? Конечно, это простой вопрос. Я говорю это не потому, что играю там. Мне все равно, что думают люди. Приезжайте сюда и играйте.