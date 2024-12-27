Я говорил об этом полтора года назад и буду говорить об этом дальше: проблема не в тренерах. Я всегда привожу такой пример: это как аквариум. Если в нем есть больная рыбка, а ты ее достаешь, решаешь проблему и возвращаешь обратно, то она заболеет снова. И у «Манчестер Юнайтед» такая же проблема. Проблема не только в тренере, она намного больше. Я на 100% уверен [что проблема не решена]. Если я стану владельцем клуба, я все исправлю и изменю то, что сейчас плохо«, — сказал форвард “Аль-Насра” и сборной Португалии.
Роналду про «МЮ»: «Проблема не в тренерах. Это как аквариум: если достать больную рыбку, вылечить и вернуть, она снова заболеет. Если стану владельцем клуба, все исправлю»
"АПЛ — самая сложная лига в мире, все команды хороши, все борются, все футболисты сильны. Футбол изменился, легких матчей уже не бывает.