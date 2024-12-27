Морган поздравил Роналду с призом лучшему игроку года на Ближнем Востоке: «? продолжает побеждать в 39 и так же полон решимости, как и 20 лет назад. Есть ли лучший пример для подражания?»

«Поздравляю Криштиану с победой в номинации “лучший игрок 2024 года на Ближнем Востоке” на Globe Soccer Awards. ? (G.O.A.T — Greatest Of All Time, величайший в истории — Спортс» «) продолжает побеждать в свои 39 лет и по-прежнему работает так же усердно, так же полон решимости добиваться успеха, как и 20 лет назад. Есть ли лучший пример для подражания в спорте?» — написал телеведущий и болельщик «Арсенала».