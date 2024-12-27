Роналду о невручении Винисиусу «Золотого мяча»: «Это было несправедливо, он выиграл ЛЧ, забив в финале, и заслуживал приз»

Бразильский вингер «Реала» занял второе место в борьбе за звание лучшего футболиста сезона по версии France Football, уступив Родри. На церемонии награждения Globe Soccer Awards Винисиус взял главный приз. «На мой взгляд, он [Винисиус] заслуживал “Золотой мяч”. Мне кажется, это [невручение приза бразильцу] было несправедливо. Я говорю это здесь, перед всеми. Они отдали его Родри, он тоже его заслужил, но они должны были отдать его Винисиусу, потому что он выиграл Лигу чемпионов и забил в финале», — сказал нападающий «Аль-Насра» на церемонии Globe Soccer Awards.