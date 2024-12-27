В конце мая апелляция «Барселоны» на изначальный обвинительный приговор была удовлетворена, с клуба сняли обвинения. «Это требует расследования, но также верно и то, что любой, кто верит, что команда с Месси, Иньестой, Бускетсом и Хави побеждала благодаря помощи судей, ничего не понимает», — сказал Габриэль Руфиан, политик из партии «Левые республиканцы Каталонии».Политик Руфиан: «Хочу, чтобы моя страна, Каталония, могла участвовать в отборочных турнирах, как Шотландия. Если Ямаля вызовут в сборные Каталонии и Испании, за кого бы он играл?» «Без каталонцев и басков сборная Испании не обыграла бы даже Сенегал, возможно». Каталонский политик Руфиан о команде.